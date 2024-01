Inédito | Álex se deja llevar con Gabriela: “Yo estoy chorreando ya"

Tensión sexual no resuelta más que evidente entre ambos, de la que el propio David se muestra cómplice en todo momento. “Gabriela, Gabriela… ¿en la cama eres dominante o pasiva?” , pregunta la pareja de María. A lo que la protagonista en cuestión responde: “Me encanta dominar”. Una conversación de alto voltaje intencionada, que no tardaba en salpicar al mismísimo Álex: “¿Y a ti Álex por curiosidad?”. “Yo domino”.

Eso sí, a la que no parece haberle sentado nada bien las comprometidas imágenes de Álex con Gabriela es a Marieta. La concursante de Villa Montaña, inmersa en una “resaca emocional” tras el visionado, se enfrenta a las duras críticas de su compañera Ana: “Tía, yo sinceramente creo que estás echando culpas, pero realmente lo único que te ha dolido es que sea con Gabriela”. Un análisis de lo sucedido nada mal encaminado, y más si tenemos en cuenta la respuesta de la protagonista de esta historia: “Claro, si al final se tiene que poner al límite. Si hubiera sido Pepita, a lo mejor no me sienta tan mal”.