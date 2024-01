Inédito | El acercamiento entre Adrián y Eva en Villa Playa: "Me han dicho que eres explosiva en las fiestas"

Adrián ha tenido un rato a solas con Eva en Villa Playa en donde han podido hablar de sus cosas y de cómo se siente Adrián en estos momentos. Y es que no ha pasado una buena noche que digamos: "Me quería dormir pero la cabeza no me dejaba. Estaba pensando en cómo estará Mariona...". Adrián quiere que su pareja se deje llevar y aproveche la oportunidad que supone estar en 'La isla de las tentaciones': "Quiero pensar que va a ponerse a prueba. Pero igual le cuesta...".