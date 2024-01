Inédito | María confiesa que el inicio de su relación con David fue muy difícil: “Él no estaba seguro”

Pero lo que más les afectó fue el pasado de David: “Al principio, él no estaba seguro de tener una relación, luego sí…” De hecho, no quería llamarle “novia”: “Le daba miedo poner una etiqueta porque acababa de salir de una relación y enlazar una relación tan complicada como la que tuvo con otra, tenía miedo… pero al final, hay cosas que no se controlan”.

“Eso no lo vas a conseguir tú en 15 días”, le respondía ella pero le dejaba claro: “A ver, que sí que me quiero, como tú tampoco”; “No sé si voy a tener algo contigo pero sí tengo claro que vas a valorarte bastante más”, respondía él.

También Julen ha hablado con Ana a solas pero, en esta ocasión, sobre la fidelidad. Y es que para ella no es infidelidad el hecho de que su pareja sea vea atraída por otra persona pero que no lo haga por respeto: “Para mí, el valor es de me gusta este chico lo haría, pero no porque valoro más y prefiero la relación con mi novio”.