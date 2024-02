Marieta y Sergio intercambian impresiones y hablan sobre el futuro tras 'La isla de las tentaciones'

Marieta, a Sergio: "No sé si lloraremos cuando nos vayamos, pero seguro que no me vas a ver más"

Sergio, a Marieta: "A ti te han abierto la jaula y estás volando alto y libre"

Marieta está disfrutando mucho de la experiencia en Villa Montaña y no puede evitar sentir tristeza al pensar en el final de ‘La isla de las tentaciones 7’. Cada vez se siente más a gusto con Sergio y parece que está dando carpetazo a su relación con Álex.

Durante una charla con su tentador, la joven no ha podido evitar mostrarle su preocupación y sincerarse sobre algo a lo que lleva tiempo dándole vueltas en la cabeza: “No quiero que esto acabe”, asegura ella.

“No sé si lloraremos cuando nos vayamos, pero seguro que no me vas a ver más (..) Cuando salgamos, te habrás olvidado de mí”, declaraba la todavía novia de Álex. Era entonces cuando Sergio intentaba tranquilizarla con sus palabras: “No soy así”. A lo que ella respondía: “Me da esa sensación, ojalá me equivoque”.

Marieta se sincera con Sergio: “Te doy las gracias”

En la piscina, el tentador y la participante de ‘La isla de las tentaciones’ han tenido tiempo para charlar y ella se ha sincerado con él: “No sé si haces un papel o es real, pero me haces sentir a gusto. Me gusta haberte conocido”, le asegura ella.

“Me vas a tener para toda la vida, independientemente de lo que pase”, le promete él. “Está claro que nunca te voy a olvidar porque he vivido esta experiencia contigo y, de verdad, siempre me has dado cosas buenas”, apunta ella.

“Yo te doy las gracias a tu por ser tú, por dejarte llevar y por ser tan auténtica”, le dice Sergio, con mucho cariño. “A ti te han abierto la jaula y estás volando alto y libre”, añade el tentador. “Lo que más me gusta de ti es que me estás cuidando y me respetas”, asegura la joven.

Marieta, a Sergio: “No he perdido a nadie, me han perdido a mí”

La participante del programa de Sandra Barneda parece estar empezando a dar por finalizada la relación con su novio: “No he llorado por perder a mi novio. He venido a crecer como persona y no me voy igual que he venido”, declara.