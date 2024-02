Inédito | Los chicos comparten en la comida sus impresiones sobre la alarma y sus parejas: "Ojalá no viera las imágenes..."

También han hablado sobre si congelarían sus imágenes y así no verían lo que podría hacer su pareja en la otra villa. Aquí han discrepado. De hecho, Borja ha señalado lo siguiente: "Ojalá me las congelaran (las imágenes) para no verlas". David opina todo lo contrario: "Yo quiero verlas siempre. El no ver me mata a mí". A la pareja de María se le ha visto muy seguro en su decisión.