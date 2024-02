Mariona y Julen se lanzaron en tirolina en su cita y a ella le gustó mucho la experiencia... y la compañía. "Me siento súper cómoda. Si que es verdad que sigo pensando en Adri y en que lo que está haciendo en la villa no me está gustando", comenzó. Y luego le dijo a su soltero favorito: "No me esperaba conectar con nadie. Me gusta que me busques".