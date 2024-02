Inédito | Napoli sufre un ataque de celos ante la llegada de Álvaro Boix a 'LIDLT 7': "Voy a pedir si me puedo ir"

Manu Napoli, el tentador VIP que está utilizando todas sus armas para enamorar a Ana, sufría un ataque de celos durante una fiesta al descubrir que el ex de Rosario Matew llegaba para quedarse: “Voy a pedir si me puedo ir, lo conozco de fuera”, apuntaba el italiano.

“Yo me valoro”, apuntaba, muy enfadado. Era entonces cuando Ana le reprochaba: “Pero, así, el que no me valoras eres tú a mí. Lo dices como si yo me fuera a ir con cada persona nueva que entrase (..) La única persona que hay por encima de ti ya sabes quién es y no está en esta villa”, declaraba la novia de Borja, para intentar calmarlo y frenar su abandono.