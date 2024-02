Por el momento, no hemos podido ver las imágenes que él ha visto, pero, gracias a este avance, descubrimos su desgarradora reacción. Nada más ver lo que ha hecho su novia en la otra villa, el joven no puede evitar abandonar la hoguera entre gritos.

Por su parte, Borja, tras ver el acercamiento de Napoli y Ana, hace una importante reflexión: “La quiero muchísimo, pero me quiero todavía más a mí”. David, por otro lado, después de ver a María Aguilar, declara: “No sé qué hace, sinceramente. Me sentía un poco mal por lo que estaba haciendo con Zaira y es que hora no me siento mal, incluso, a lo mejor avanzo más”.