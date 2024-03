Napoli aguardaba la decisión final de Ana con nerviosismo. Durante su estancia en 'La isla de las tentaciones', el soltero y la novia de Borja no se habían separado ni un minuto en Villa Montaña. Pero Ana le había dejado claro que a pesar de su conexión, seguía pensando en Borja, así que Napoli tendría que esperar hasta la hoguera final de la pareja para saber si tendría un futuro con la participante. En estas 'Tentaciones inéditas', descubrimos cómo Napoli afrontó la decisión de Ana.

Tras la hoguera, Sandra Barneda llegaba a un Napoli cabizbajo. El italiano intuía lo que acababa de suceder. "Supongo que no me esperabas a mí", le decía la presentadora. "Lo intuía, porque la vi hoy diferente. Estaba más alejada de mí. Yo sé que si hubiera estado más tiempo conmigo, habría tomado otra decisión", le explicaba el italiano. Napoli había acertado: Ana había decidido marcharse de 'La isla de las tentaciones' con Borja .

Napoli aseguraba que había ido a 'La isla de las tentaciones' con la intención de pasárselo bien, pero que Ana había sacado "todo lo bueno y lo que la gente no conoce", decía. "Tengo que aceptarlo pero me gusta luchar y lucharé también fuera ", añadía Napoli.

Aunque el soltero aseguraba que "todavía" no está enamorado, está seguro de que la conexión qu ha tenido con Ana no se puede romper de un día para otro. Cree, además, que la relación con Borja no durará mucho. Con Sandra Barneda, Napoli se sinceró sobre cómo ve a la pareja.