Inédito | El tenso reencuentro entre Andrea y Álvaro tras romper su relación: "Yo podría haber hecho lo mismo que tú o más"

Desde los primeros momentos del concurso, Andrea ha mostrado lo mal que llevaba la actitud de Álvaro con su principal tentadora, Mónica. Tanto es así, que el primer intento de abandono de Andrea se producía el primer día en la 'Ceremonia de collares'. Cuando Álvaro le entregaba el collar a Mónica y decía: "Se lo voy a dar a la persona que me ha dado mi espacio y que no me ha agobiado". Ante estas palabras, Andrea explota contra Álvaro y gritaba: "¡Hoy nuestra relación ha terminado!"