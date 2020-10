El encontronazo de Tom con Nela, la madre de Melyssa, en el plató: "Eres un sinvergüenza y un mentiroso"

Melyssa arremete contra Tom: "Has utilizado a mi hija para tener fama"

Melyssa soltó en varias discusiones con Tom en 'La isla de las tentaciones 2' que tendría que rendir cuentas por lo que había hecho (su infidelidad con Sandra en el reality) ante sus padres. El momento ha llegado en 'El Debate de las tentaciones': Tom Brusse ha vuelto a ver a Nela, la madre de Melyssa.

En sus primeras palabras dirigidas a ella, Tom pidió disculpas: "Primero lo siento de verdad por haber hecho daño a la familia", dijo cuando Nela enseguida le interrumpió.

Sin dejarle hablar más, la madre de Melyssa cargó contra él: "Tú no sientes nada, Tom. NO vayas ahora de que sientes porque si tú sentías cuando te fuiste de la isla dejando una chica atrás no vas a mi hija a decirle que estás arrepentido y que quieres ir a casa a comer el bacalao de tu suegra. Tú eres un sinvergüenza y un mentiroso. Tú no tienes sentimientos ninguno, eres un manipulador", le respondió dolida por haberle acogido en su casa como si fuera un hijo.

"Has utilizado a mi hija para coger fama, pero te ha ido muy mal porque media España está en contra de ti y nadie te quiere", añadió.

La discusión siguió entre reproches por toda la relación. Tom defendió una y otra vez que los celos de Melyssa le asfixiaban: "Estaba celosa porque miraba las stories de Sofía Suescun, por quedar con amigas, por todo. Nunca he podido quedar con mis amigas porque me decía que seguro que me había acostado con todas. La he querido y nunca he sido manipulador con ella. Ella quiso estar conmigo para tener una vida mejor porque siempre decía que con sus exs no vio proyección de futuro", se quejaba.

Tom: "Me arrepiento de la manera en la que lo he hecho, pero no de dejar a Melyssa para estar con Sandra"

Por otra parte, Tom Brusse volvía a asegurar que fue Melyssa quien no paraba de llamarle para volver con él. Una versión que no cuadraba con la que dio Sandra, que reveló que había sido él quien fue detrás. Pero Tom explicó que Sandra había entendido mal la pregunta y que por no dejarla mal no le quiso llevar la contraria.