Nuevo caso de pornografía infantil generada por inteligencia artificial: un menor está siendo investigado en Ayamonte por ‘desnudar’ a 20 compañeras

El de Huelva no es el primer caso de desnudos de menores generados por IA. Antes, una veintena de madres de Almendralejo ( Badajoz) denunciaron de forma colectiva que sus hijas habían sido víctimas de estas prácticas y que sus imágenes estaban siendo difundidas por las redes sociales. Varios menores están siendo investigados por ello.

Respecto a la difusión de las imágenes de las niñas, afirmó que hay "varios chats, fotografías, han estado todo el verano circulando y no nos hemos dado cuenta hasta ahora” y que, aunque hay más de 30 menores afectadas, la denuncia no será conjunta “En un principio quisimos hacerla colectiva, pero cada una está en una circunstancia y son diferentes casos. No sabemos si más niñas han sido extorsionadas también”.