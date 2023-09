José Luis Martínez Almeida, sobre Pedro Sánchez: "Él y sus ministros no pronuncian la palabra amnistía, pero la están negociando"

Sobre el acto, Almeida es claro al hablar sobre el acto del pasado domingo: "Desbordó todas las previsiones, esto es importante. No hay precedentes de actos convocados por un partido, hubo una asistencia muy multitudinaria, no había sólo votantes o afiliados del PP, había muchísima más gente... esto es buena prueba de lo que pretende Sánchez, que es pactar esa infamia de la amnistía, va a encontrar una respuesta frontal de buena parte de la sociedad española".

El alcalde de Madrid no duda en pronunciarse sobre las palabras que Pedro Sánchez ha dedicado públicamente a Feijóo: " Él se presentó a dos investiduras y fueron fallidas , en su momento él fue un bicandidato fallido... cuando es él no pasa nada, pero cuando es Feijóo lo llama candidato fallido". Tras esto, Almeida añade: "Con la investidura, al margen de si será fallida o no, lo que viene por detrás, que e s un pacto de Pedro Sánchez con un prófugo de la justicia, engañando a todos los españoles , no sólo antes de las elecciones, sino ahora...". "

A Feijóo le he escuchado en su mítin hablar de los ciudadanos, libres e iguales. Sin embargo, a Sánchez sólo le he escuchado hablar de Feijóo y de sí mismo. Mañana habrá un ejercicio de dignidad y los españoles tomarán nota para el futuro", sentencia el político popular. Por último, sobre la manifestación en el corazón de Madrid, Almeida explica que "no me encontré a militantes socialistas por la calles, pero estoy seguro que los hubo. Es gente de todo tipo de ideología, gente preocupada por el futuro de España y que quiere que la igualdad no se pueda quebrantar".