La invitada comienza dando unas declaraciones sobre las imágenes de Ayuso explicando que “me parece una anécdota absurda en un momento en el que se habla de la investidura de Sánchez, después de haber escuchado lo que dijo la portavoz de Junts y después de ver la acusación a todos los jueces de prevaricadores por parte del portavoz de Esquerra Republicana y que la señora presidenta del Congreso no la interrumpiera para pedir que lo retirara, me parece intolerable”.