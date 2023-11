Macarena Olona critica el papel de VOX en Ferraz: "Su finalidad es que le hagan una foto engrilletados, hacer una utilización política del caos"

Macarena Olona se pronuncia sobre VOX y el papel que está teniendo en las violentas manifestaciones: "Estas 16 noches consecutivas de disturbios en Ferraz ha beneficiado a quienes no quieren que se hable de amnistía y ha beneficiado a una formacion política que ha encontrado en las calles y en el caos el foco que había perdido y que ya no va a tener, porque como consecuentcias de la pérdida de escaños, ya no tienen ese cañón para ir ante el Tribunal Constitucional".