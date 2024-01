Guillermo del Valle, muy crítico: "La izquierda tiene que devolver un proyecto de mayorías sociales, no hacer una aritmética tramposa para gobernar"

“En España hace falta un partido que defienda la igualdad en todos los planos, la izquierda ha defendido siempre la igualdad en el plano económico y en el plano territorial, para aquellas políticas sociales, las de progreso... hace falta un estado fuerte y no un estado cantonal e n el que los nacionalistas marquen la agenda, ya lo vemos con Junts, un partido que no es de izquierdas, un partido con xenófobos, un partido de extrema derecha, plantea el sálvese quien pueda, quieren sus privilegios por encima de la igualdad", explica Guillermo del Valle.

“Nosotros no queremos un partido PP-VOX , la izquierda tiene que devolver un proyecto político de mayorías sociales, no hacer una aritmética tramposa para gobernar con la extrema derecha nacional”, detalla el líder de Izquierda Española.

Además, Guillermo ha comentado que “tiene mucho que ver los resultados de las elecciones con el abandono de la igualdad, no puede ser regalada a la derecha, tiene que garantizar la igualdad de derechos y deberes. No se puede construir un gobierno de progreso con aquellos que quieren fracturar el país , por lo que hay que rearticular la izquierda".

" La izquierda tiene que ofrecer una alternativa social y económica , no nos convencen las política del sálvese quien pueda del PP, hay que blindar el estado social pero no poner la llave de la gobernabilidad en aquellos que dicen de romper la caja única o que el impuesto de las grandes fortunas se lo queden algunas comunidades", explica el líder del nuevo partido.

Por otro lado, sobre si hay algún socialista conocido que esté apoyando este nuevo partido: “ Es un proyecto amplio social y democrático , van desde personas que han votado a Izquierda Unida, el mundo sindical, personas que pudieron confiar en un ciudadano que venía a ocupar el espacio de orfandad de tantos votantes socialistas que no estaban nada cómodos con la deriva del partido socialista".

" No venimos a reproducir un pasado , una alternativa nueva de izquierdas ambiciosa que defiende a la sociedad. Tenemos problemas sociales muy graves en España , la precariedad laboral, la degradación y los recortes sociales, todos estos nos ubican en ser material progresista pero defendemos la ciudadanía comú n", detalla Guillermo del Valle.

Ana Terradillos le pregunta sobre si hay en su partido personas ligadas al partido socialista: “Sí, indudablemente, hay personas importantes, nos han dado su apoyo explícito, no descubro nada nuevo, Susana Rodríguez ha dicho que apoya y otras personas desde el centro de izquierda hasta la izquierda más transformadora. No puede haber privilegios sobre cada comunidad autónoma, cosas indudablemente del paquete anticrisis o protección social que dependan de fuerzas ultraracionarias que bloquean las medidas porque piensan en sus privilegios, no se puede llevar a cabo esto.