La Policía Nacional, antes de reunirse con el ministro Marlaska sobre las cesiones a Cataluña: "No se puede mercadear las competencias de extranjería"

"No están dotadas de una infraestructura fuerte, puesto que estamos hablando de que son personas que no están privadas de libertad, simplemente se les concentra en esas salas hasta que se les resuelva su situación administrativa", comenta el policía nacional. Tras esto, el entrevistado confiesa que "si hay infraetructuras endebles, es muy difícil que no se escapen... ellos están en una sala que pertenece al área internacional".