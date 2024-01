El presidente de ATME detalla las negligencias en la muerte de los dos militares ahogados mientras entrenaban: "Muchos soldados tienen miedo a hablar"

Marco Antonio Gómez explica que el "problema ha sido el desencadenante de una presunta negligencia, no estaba todo cómo debería de estar, la línea de vida no era correcta , no había balsas, la ambulancia no estaba a una distancia prudencial como para haber actuado en tiempo y forma".

Por último, el militar declara que "nosotros somos militares y es una profesión de riesgo, el riesgo cero no existe, pero se tienen que tomar unas medidas para que sea mínimo, que sea leve y no que se pierdan dos vidas en un adiestramiento nacional, tiene que estar todo más que prevenido y eso no implica que no se pasen penurias, pero si está todo preparado y bien controlado, si hay un accidente, se puede actuar a tiempo y no hubiera pasado nada de esto".