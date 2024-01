Juan Cruz Peña, periodista económico , sobre la reducción de jornada: "No está siendo efectivo. Va a suponer un aumento de costes"

“Lógicamente, para todos esos trabajos que no tienen esa posibilidad de hacer más en menos tiempo, lo que supone para aquellos trabajos para los que no se puede hacer esto, deban tener mayores costes , eso sumado a la subida del salario, la de las cotizaciones y ahora esto supondría un aumento de costes, habrá empresas que lo traspasen a los consumidores y por tanto un aumento de costes en determinados sectores", sentencia el periodista económico.

Por otro lado, Peña también detalla que "aquellas empresas que no sean capaces de traducir en mejora de productividad lo que va a hacer es disminuir la posibilidad de generar empleos . Hablabais antes de pequeñas empresas y es que las grandes empresas no tienen estos problemas pagan los salarios mínimos, están muy lejos de eso y tampoco están en convenios de 40 horas porque ya tienen los niveles a los que quieren llegar".

Sobre introducir a los trabajadores en los consejos de administración : “Creo que hay mucho del relato de Yolanda Díaz que se está dando después de ese decreto que no salió adelante por la negativa de Podemos, vamos a pensar lo que significa y es que el consejo de administración es un órgano colegiado, introducir a uno o dos trabajadores no va a cambiar la decisión, pero es positivo", explica Juan Cruz Peña.

Por último, el periodista económico señala: “Todas las medidas tienen que ver con introducir el debate para que no se hable de los problemas que tiene Yolanda internamente de gobernanza. Los inspectores de seguridad social ya estaban diciendo que no tienen capacidad para controlar esos horarios, sabemos que no está siendo efectivo el registro horario y si los propios inspectores afirman no poder controlarlo, los efectos reales sobre la economía en una reducción de jornada sin reducción de sueldo son discutibles".