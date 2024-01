La vicepresidenta Montero, sobre la amnistía: "Cualquier condena de terrorismo queda excluida de esta ley"

María Jesús Montero, sobre Tellado: "Me disculpo pero hay algunos que parece que tienen la piel muy fina, Sánchez ha tenido una campaña de la fruta"

La vicepresidenta primera del gobierno: "Lo que ha hecho Pons es gravísima impugnación y un ataque sin precedente a la arquitectura democrática”

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno: "Se ha planteado es una exclusión de los delitos de terrorismo en la ley de amnistía"

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España, comparece en el directo de ‘La mirada crítica’ para analizar todos los detalles de la ley de amnistía en temas de terrorismo y cómo beneficia a los políticos catalanes.

La vicepresidenta primera del gobierno comienza la entrevista explicando que “El gobierno está tramitando una ley compleja que ha trasladado incorporar unas enmiendas técnicas que pudieran enriquecer el texto y eso es lo que hemos hecho. Lo que se ha planteado es una exclusión de los delitos de terrorismo que suponen una violación grave de los derechos humanos, está excluido de la ley de amnistía por parte de la totalidad de los grupos políticos que conforman este proyecto de ley”.

Además, María Jesús comenta que “Lo que se hace es aclarar técnicamente que si haya recaído o no sentencia firme, el terrorismo que supone violación de los derechos humanos se va a excluir de la amnistía, cualquier persona con condena de terrorismo o cualquier otro proceso abierto queda excluido de esta ley, se ha acotado a la sentencia firme y a los proyectos que se estén instruyendo”.

Por otro lado, la vicepresidenta detalla: “El ejecutivo entiende que muchas veces el debate se quiere desenfocar de lo que pretende la ley de amnistía, lo que está claro es que los delitos de terrorismo quedan excluidos de la ley de acuerdo con las enmiendas y no sólo para sentencia firme sino para todos los procedimientos, puedo entender que el hecho de nombrar el terrorismo en la amnistía tenga los comentarios y valoraciones de todas las opiniones, pero la voluntad es que quede excluido amnistiar este tipo de delitos”.

Además María Jesús Montero sentencia que “el ejecutivo ha sido claro con la relación a si podemos o no compartir una sentencia, pero respetamos siempre las decisiones, siempre se ha trasladado un absoluto respeto, pero el que no lo hace es el Partido Popular, el señor González Pons dijo que 'un tribunal es el cáncer del estado de derecho', me parece una gravísima impugnación y un ataque sin precedente a lo que supone la arquitectura democrática”.

“Cada persona que sea acogida a la ley previamente, tiene que ser valorada en los tribunales su aplicación, no es un proceso que lo administra el ejecutivo, este proceso lo administran los tribunales y serán ellos los que decidan si una persona está en condiciones de acogerse a la ley de amnistía porque entienda que son amnistiables", explica la vicepresidenta.

Sobre la reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont: “No sé cuándo se va a celebrar la convocatoria, tenemos relación de cordialidad con Junts, estamos preparando este proyecto de ley y por tanto hay normalidad igual que lo hay con el resto de partidos políticos”, señala María Jesús Montero.

En las amenazas de la duración de la amnistía: “La legislatura decía que también iba a ser corta, que no íbamos a crear empleo, que no iba a tener crecimiento, también que no íbamos a tener el blindaje del combate contra la desigualdad, pero con los hechos hemos demostrado que hemos podido tejer las reformas mas importantes de un país en un plan de recuperación, dialogar nunca puede significar chantaje, siempre hay que ceder y no interpretarse un acuerdo como chantaje ni humillación, sino entenderlo para ponerse de acuerdo en encontrar los puntos de acuerdo".