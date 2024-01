Nicolás Redondo, exsecretario del PSOE: "Me gustaría que la legislatura de Sánchez durara poco, pero se le ve obcecado y resistente"

"Soy un ciudadano que ejerzo mi libertad de expresión diciendo lo mismo que cuando era afiliado al partido socialista, yo creo que Page tiene a sus hombros parte de la dignidad y de la historia del PSOE, tiene mucho mérito , se que no le beneficiare, pero en un partido en el que nadie discrepa y que se pone a disposición sin precedentes del líder, pues que salga una voz libre de decir lo que piensa me parece muy estimulante , no suficiente pero estimulante", comenta el exsecretario general del PSOE.

Sobre la ‘fachosfera’, Nicolás Redondo sentencia: "No me siento aludido, vengo defendiendo lo que ya llevo defendiendo hace 20 años, el PP y el PSOE se tienen que poner de acuerdo con los independentistas catalanes, la inmigración…lo que diga el presidente no me importa mucho, me importa España, todos los críticos del gobierno no son fachas, no soy facha, he defendido la libertad cuando él no había nacido, soy hijo de gente antifranquista que dirían lo que digo yo hoy con los pactos de Junts y Puigdemont o con la ley de amnistía".