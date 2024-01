Óscar Puente, ministro de Transportes, sobre la amnistía: "El PSOE ha demostrado su generosidad, es Junts el que tiene que reflexionar"

Este miércoles, Óscar Puente, ministro de Transportes, comparece en el directo de ‘La mirada crítica’ para hablar de la amnistía y de las decisiones finales que se van a acordar.

Sobre si la legislatura está en el aire: “No, es compleja y en ese escenario es en el que estamos trabajando, sabemos que estamos en lo correcto para los españoles que necesitan un gobierno progresista que defienda la igualdad y en eso vamos a seguir trabajando, conscientes de la complejidad, pero siendo los únicos que pueden manejarla".

Ana Terradillos le pregunta quién va a ceder: “Tienen que pensar quien ha cedido hasta ahora, el PSOE ha demostrado soberanamente su generosidad con un acuerdo que tiene el fin de rehabilitar la convivencia en Cataluña y unir este país es lo único que hemos tratado de hacer, los que tienen que ceder son los que aquellos que están en el maximalismo, en el todo o nada, que parece que estén dispuestos a perderlo todo con tal de mantener su posición y no cambiarla".

Además, el ministro comenta que “el partido socialista ha hecho ya un esfuerzo muy considerable y es Junts quien debe reflexionar, sería difícil de entender que al final la inmensa cantidad de beneficiarios se vieran privados de ella porque existe la hipótesis, no la certeza, de que alguno de los afectados los hechos del procés pudiera verse no amparado por la ley de amnistía por culpa de los maximalismos, jugar al todo o nada es irracional, hay que sacar una ley del parlamento que cumpla con los parámetros de constitucionalidad y que sea una ley sólida, no sacar algo a toda costa que no pueda verse validado".

Óscar Puente, ministro de Transportes: "Está claro que el Partido Socialista ha intentado por todos los medios llegar al máximo"

“Vamos a ver que se produce en el seno de la comisión. Está claro que el Partido Socialista ha intentado por todos los medios llegar al máximo. En estos momentos es Junts el que tiene que tomar una decisión”, sentencia Óscar Puente.

“El Partido Popular lleva demasiado tiempo instalado en el cuanto peor, mejor, hay que recordarle al PP y a Feijóo, que el partido socialista no está entre los que contribuyeron a crear este problema, estamos contribuyendo a resolverlo cosa en al que nos gustaría que también estuviera el partido popular", añade el ministro.

Además, Óscar Puente explica que "El PP ha tomado decisiones en la línea de que se caiga España que ya la levantaremos nosotros, como la de votar en contra de las pensiones, de la subida del salario mínimo interprofesional, esto es lo que ha hecho el partido popular, tomar decisiones que le persiguen durante muchísimo tiempo, lo que diga Feijóo no me interesa, lo que deberían hacer es contribuir a resolver el problema, no echar más leña al fuego, no se cual es lo que persigue ni su alternativa".

"Nuestra alternativa es que se pase página en Cataluña de unos hechos que nunca tuvieron que haberse producido, ¿La alternativa de él es perseguir los partidos utilizando los resortes del Estado?, las elecciones fueron en julio del año pasado, ¿Cuántas veces quiere que se repitan las votaciones, hasta que salga el resultado que al partido popular le guste? Los españoles ya tomaron una decisión, nosotros no repartimos las cartas, las cartas las reparten los españoles con su voto y eso es lo que hay que hacer, no decirles que tienen que volver a votar", sentencia el ministro de Transportes.

"Que se repitieran elecciones no garantiza que que el partido popular acabara aceptándolas porque, si obtuvieran este resultado o parecido el PP seguiría diciendo lo mismo porque sólo les vale cuando obtienen la opción de gobernar, ese no es un comportamiento democrático", ha analizado en directo.