Los agricultores, en pie de guerra: "Nos están asfixiando. Nos tienen hasta los...."

Isabel Costa le pregunta al comienzo de la entrevista por la burocracia de Bruselas: “ En Bruselas nos están asfixiando con tanta burocracia, tanto papeleo, nos tienen hartos y vienen cuatro niños a decirnos cómo producir y hacer la aceituna, que vengan ellos a ver las enfermedades que puede tener el olivar, no tienen ni idea, el ministro que vino a comerse una aceituna era ridículo".

Además, Félix, muy enfadado, explica que "ahora la Comunidad Europea nos ha exigido que dejemos esa franja de malas hierbas donde están todas las raíces que nutren al olivo , ahora esa competencia se lo quitamos a la producción del olivo, lo que quieren es que en vez de tener un olivo que produzca 50 kilos produzca 10 y encima dándonos una miseria , no queremos eso, queremos que nos dejen trabajar en el campo a los profesionales"

"El 60% de las subvenciones que dan en España es a jubilados de sofá, que se lo den a los profesionales del campo. Estamos quemados, tengo 64 años y me viene uno de Bruselas a contarme artículos que se han leído por la noche, que vengan aquí y que nos den ayudas a los que nos levantamos a las seis de la mañana y llegamos a casa a las 10 de noche con las manos con callos y el culo enrojecido de estar 14 horas montados en un tractor", sentencia el agricultor.

"No deben dar subvenciones a los señoritos, a los caza subvenciones, agricultores de sofá que algunos están en la residencia de ancianos y se están llevando el dinero que es nuestro. El gobierno nos pone a la ministra con el tomate para decir que los de España no tienen sabor, ¿No le da vergüenza decir eso? Somos la envidia de Europa, el tomate de ella es el que no tiene gusto, la huerta de Europa es España", detalla Félix.