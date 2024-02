Roberto López empieza explicando qué puede hacer el Gobierno de España por mejorar la situación de los trabajadores del sector primario: "Tienen en su mano los reales decretos que han publicado y de obligado cumplimiento que hacen que no podamos competir con productos que entran de terceros países que no cumplen ni de lejos las normativas que ellos mismos exigen, es así de simple".

El ganadero, bastante indignado, declara: "Es que no podemos jugar unos con unas normas y otros con otras". En cuanto a la explotación de las vacas de leche, el ganadero detalla la situación actual: "Con la nueva normativa, tengo que dejar morir a un animal que enferme porque está prohibido la utilización de ciertos antibioticos quele van a curar. Después de un parto de una vaca, que necesita calcio, un veterinario no puede hacerme una receta para que vaya a una farmacia y se lo aplique para que no se muera , ¿vosotros veis esto normal?".

El entrevistado continúa señalando las medidas instauradas por el gobierno: "Es que nosotros tenemos que dejar tierras en barbecho y comprar cereales a terceros países que no cumplen con la normativa...". "Cuando hablo de terceros países, me refiero a los que están fuera de la Unión Europea como Marruecos, Sudáfrica, Egipto, Ucrania, Estados Unidos... Brasil, están desforestando y le compramos la soja transgénica que aquí no la podemos utilizar, es que no es normal"