La reacción de Ana Terradillos ante el 'caso Koldo': "Se creen que la policía es tonta"

Inda comenta que “esta gente son torrentes y quiero decir otra cosa, habéis sacado en el vídeo billetes de 50 y no no, esta gente pagaba con billetes de 500 euros que lo dice la Guardia Civil. La presentadora explica que “eso yo…fíjate no he visto nunca billetes de 500 euros”, a lo que el colaborador señala: “Yo tampoco, tenéis que poner los morados esos, no los marrones que esos si que los usamos aquí”.