Margallo, eurodiputado del PP: "Sánchez ha descubierto que para gobernar no le hacen falta elecciones. Se hará lo que Puigdemont diga"

"La Comisión de Venecia dice que se ha hecho como transacción mercantil, no va a favorecer la reconciliación. La gran innovación que ha introducido Sánchez es que ha descubierto que para gobernar no hace falta unas elecciones, y si no tienes una línea roja es muy fácil conseguirlo. Llevamos una cadena, indultos no pedidos sin mostrar propósito de enmienda, informes del tribunal...", comenta el eurodiputado.