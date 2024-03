Inda, ante la petición de Sánchez para que Díaz Ayuso dimita: "Es un acto ilegal. Es un delito filtrar datos confidenciales de cualquier ciudadano"

Además, el colaborador explica: "Tenemos que hablar de que esto es un ‘no caso’ porque la señora Ayuso cuando se produjeron los hechos, que son objeto de la querella de la fiscalía y de la investigación de Hacienda, no era su pareja, por tanto ¿Cuál es el caso? Es que no hay caso". Por otro lado, Inda señala: "¿La señora Ayuso ha estado involucrada en ese delito fiscal? No. ¿La señora Ayuso era pareja de esta persona cuando realizó estos actos? Uno no tiene culpa de lo que hagan los hijos, de lo que hagan los padres y uno no tiene culpa de lo que hagan las parejas salvo que hayan cooperado en ese delito".