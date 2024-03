El secretario general del PSOE, a Ayuso: "Si no tienes la capacidad de saber lo que pasa en tu entorno, no tienes la capacidad de presidir Madrid"

Esperanza Aguirre no ha tardado en defender la inocencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid : "No pueden salir tantos datos fiscales de la Agencia Tributaria. Este señor tienen la presunción de inocencia y la fiscal lo que ha hecho muy mal es filtrarlo porque no lo ha hecho nunca. Son datos fiscales de un ciudadano anónimo y eso no se puede hacer, por lo que creo que tiene consecuencias", ha asegurado.

Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid, ha mostrado una opinión totalmente diferente a la de Aguirre y en la línea de su partido: "Isabel Díaz Ayuso no ha dado las explicaciones necesarias y solo le pediría que contestase a si ella sabía que la persona con la que vivía se dedicaba a esto. Hay dos opciones, o lo sabía y no dijo nada o no lo sabía. Si no lo sabía esto me preocupa porque si no tiene la capacidad de saber lo que pasa en tu entorno más próximo, no tienes la capacidad para presidir Madrid y gestionar 25.000 millones de euros", ha dicho contundentemente.