Tío de Luis Rubiales: "Es mentiroso compulsivo, racista y machista. Necesita un plan de reinserción social"

Juan Rubiales ha contado la forma en la que su propio sobrino decidió cesarle de su cargo: " Me cesó como en la época de franco, que mandaban a un motorista con una nota para avisar a los ministros de que estaban fuera, pues a mí me lo hizo con un correo electrónico alas 22:30 horas . Fue en mayo del 2022 cuando me entero que había dicho que si las cosas se ponían mal, su intención era denunciarme a mí", ha dicho asegurando que no mantienen ningún tipo de relación.

Sobre si ha visto ejercer la dinámica de las comisiones a Luis Rubiales, ha querido dejar claro que en esta última fase él no estaba presente y no lo ha visto: "Yo le avisé de que había cosas que no me gustaban. Me dijo que era muy duro ver pasar millones por las manos y que no se te pegue nada... Es cuando empecé a ver al Rubiales que yo no conocía como tío, un hombre muy ambicioso, obsesionado por el dinero, el lujo, el sexo... Fue cuando nos empezamos a separar y cuando se dio cuenta de que yo no iba a ser cómplice".