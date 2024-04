Borja Sémper, vicesecretario del PP: "Bildu tiene un trecho enorme para ser un partido homologable democráticamente"

Borja Sémper, vicesecretario del Partido Popular, comparece en el directo de 'La mirada crítica', para explicar su lista de comparecientes que tiene que presentar en la Comisión de la investigación del 'caso Koldo' en el Congreso. La mesa de investigación tratará los distintos contratos de material sanitario firmados durante la pandemia.

“Lo que estamos haciendo es ir por partes. Lo que estamos exigiendo es a la luz de la información que está siendo publicada ir haciendo preguntas, es lo que le corresponde a la oposición, ir ejerciendo una labor de control del gobierno, para eso estamos. Vamos a preguntar la ausencia de respuestas del presidente del Gobierno en las Comisiones de investigación. Le puedo asegurar que no vamos a dejar ninguna herramienta para conocer la verdad, esto le interesa no solo al PP si no a la opinión publica", sentencia Sémper

"En el Congreso vamos a plantear algo muy similar, tenemos aún horas para el listado, pero no es cerrado, puede ir evolucionando según tengamos informaciones, son comisiones abiertas. No nos cerramos a que nadie comparezca para dar explicaciones", asegura el vicesecretario.

"No vamos a entrar en juegos, no hay nada que ocultar, Ayuso ha dado explicaciones a diferencia del presidente del Gobierno. Ha dado explicaciones por la actividad privada de su pareja, no por algo que le interpele a ella directamente. Nadie está cuestionando que la Comunidad de Madrid se comportó de manera ilegal en relación con los contratos. Sánchez es capaz de mantenerse en el poder a cualquier precio, un precio que pagamos todos los españoles. Creo que no tenemos legislatura, tenemos un gobierno sustentado por una amalgama de partidos políticos con intereses opuestos. Sánchez depende de Junts, Bildu, Sumar, no hay estabilidad parlamentaria", explica Sémper.

Borja Sémper, vicesecretario del Partido Popular: "Tenemos un gobierno de pancartas y de poca gestión"

Además, ha criticado la legislatura de Pedro Sánchez: "Formalmente estamos en una legislatura, pero es un fin de ciclo de una manera de ascender para estar en el poder sin utilizarlo para resolver los problemas de la sociedad española. ¿Quién habla de las leyes, de los proyectos, de los problemas de los españoles?. El gobierno lleva cinco años y ahora saca un anuncio sobre el problema de la vivienda, tengo que confesar que no me creo nada de sus pancartas, de la palabra de Sánchez. La política no es una gestión de crisis, la política es implementar medidas para resolver los problemas. Tenemos un gobierno ‘pancartero’ y de poca gestión.