Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE: "El problema está en los miles de españoles que consideran que Bildu no tiene relación con ETA"

Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, comparece en el directo de ‘La mirada crítica’ después de la contradicción del PSOE por la que ha rechazado la formación Abertzale en Euskadi, pero no la rechaza en Madrid.

“No nos llevamos ninguna sorpresa cuando Bildu afirmó no calificar a ETA de terrorista. Llevamos bastantes años denunciando la simbiosis de Bildu con ETA, por eso, para vosotros habrá sido una sorpresa para nosotros no. Varias veces he estado con la líder de Bildu, hace unos meses sin ir más lejos y siempre les hago esta simple pregunta ¿Estuvo bien matar, si o no?", detalla la presidenta.

"Son incapaces de contestar que estuvo mal, entonces ¿Cómo me voy a sorprender? Nada, les falta hacer todo el recorrido, nunca van a condenar las responsabilidades porque fueron ellos los que dirigieron ese terror. Para ellos los presos son una prioridad", asegura Consuelo.

"El problema es que los vascos no votan engañados, todo el mundo sabe el terrorismo de ETA. El problema está en los miles de españoles que considera que Bildu no tiene relación con ETA, que tiene unos estatutos que dicen que no van a utilizar la violencia, sólo faltaría que en el estado democrático hubiese unos estatutos que permitieran utilizarla", explica l

"Hay ministros que irresponsablemente cuando ha habido problemas con Bildu y ETA, luego dan pie a declaraciones diciendo que son perfectamente democrático, serán legales pero que no me los vendan como que no tienen relación con ETA y que han condenado el terrorismo, es una mentira y una falsedad. Me parece que el Partido Popular también hace un ejercicio de cinismo, estamos viviendo un final de terrorismo negociado. A Zapatero sólo le dio tiempo a legalizar a Bildu en 2010, pero Rajoy nos dijo que iba a acabar con las negociaciones y lo que hizo fue cumplir todas y cada una de las que exigía ETA", afirma Consuelo.