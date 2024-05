Josep Bou, de la Asociación Empresaris Catalunya: "Sancionar a las empresas si no vuelven a Cataluña es un gran error"

"En noviembre, la determinación que tomó Junts fue un error. La gente apuesta por la libertad y no puede ser que por ninguna de las maneras se imponga algo…no tiene ni pies ni cabeza. Tenemos los datos del último trimestre del 2023, donde aumentaron un 54% las empresas que se fueron en relación al 2022. Parece mentira que con lo listos que son que no se den cuenta de que esto es un error, que les dejen vivir. El Consejo de la Administración es quién tiene el poder, no la asamblea. Haciendo esto no va a ser nada atractivo para que las 8.000 empresas vuelvan", detalla Bou.