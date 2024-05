Borja Sémper, del PP: "Cataluña puede seguir con políticas que permitan a Sánchez continuar en la Moncloa u optar por una regeneración"

"Lo que estamos viendo en Palestina nos conmueve a todos, es terrorífico y cruel lo que estamos viendo. Esto no es incompatible pedir contundencia con Hamás. Es una organización terrorista que no solo atenta en otros países, sino que también juzga a su propio pueblo. Lo que yo defiendo es que no podemos tener manifestaciones cojas y que no reflejen la complejidad de lo que sucede", aclara el portavoz del PP.