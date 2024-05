Ana Terradillos se emociona con la sorpresa de Mayka Navarro: "Tu perrita Trufa está en mi casa"

Mayka Navarro realiza un directo desde Barcelona y sorprende a Ana Terradillos: "Si te dijera a quién tengo en mi casa..."

Ana Terradillos alucina al saber que su perrita Trufa está en casa de Mayka: "No tengo ni idea de cómo ha llegado allí"

Ana Terradillos aparece con el dedo vendado después de sufrir un incidente con un perro

Ana Terradillos realiza una conexión durante el directo de 'La mirada crítica' con su compañera Mayka Navarro desde Barcelona. La colaboradora analiza todos los detalles sobre cómo están evolucionando los partids políticos catalanes tras las elecciones... ¡y sorprende a la presentadora!

La presentadora contesta a la información política de Mayka dándole un toque de humor: "Me parece todo un poco tropilcal, pero es que allí los catalanes sois un poco tropicales. Nosotros tenemos lo nuestro, pero los catalanes sois un poco tropicales...".

Mayka Navarro no puede evitar sonreír con el comentario de Terradillos y sigue la broma: "Escúchame, tropical es mi casa. Si te dijera a quién tengo en mi casa ahora mismo...". Al decir esto, la presentadora no puede evitar emocionarse y decir: "Algo me suena".

La sorpresa de Mayka a Ana Terradillos con su perrita

La colaboradora quiere darle un pista a Terradillos antes de desvelar la identidad de su sorpresa: "Empieza por TR y acaba en A... ¡Trufa!". Ana Terradillos no puede evitar gritar de alegría al escuchar el nombre de su perrita: "Ahí sí que me has dado... ¡que está Trufa en tu casa!".

Ana Terradillos explica a la audiencia que "Trufa es mi perrita" y les confiesa que "no tengo ni idea de cómo ha llegado mi perrita a la casa de Mayka". Tras esto, la colaboradora le cuenta que ha estado a punto de sacar a su perra durante el directo: "No la he subido porque luego me acusáis de usar a mis perros para ganar audiencia".