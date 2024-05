Carlos Girauta, de VOX, sobre las declaraciones de Milei: "No se puede elevar un ataque a la dignidad de España a una persona presuntamente corrupta"

“ No se puede juzgar como una imagen aislada , es un fragmento mucho más grande que viene de una salida de tono injustificable del ministro Puente llamándole drogadicto al presidente de una nación hermana y las dos vicepresidentas le han llamado fascistas”, asegura Girauta.

"Lógicamente cuando se entra en ataques personales a un jefe de Estado responde como responde. Me parece que se puede valorar mejor o peor sobre un ciudadano privado, pero no se puede elevar un ataque a la dignidad de España las palabras de una persona que no representa a nadie ni tiene cargo y que, por cierto, es una presunta corrupta", comenta el político de VOX.