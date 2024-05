La respuesta de Esperanza Aguirre a Óscar Puente tras el ataque a Díaz Ayuso: "Esto va a tener mucha repercusión"

Sobre las palabras de Abascal acerca del presidente de Argentina y del PP, Esperanza Aguirre explica: “N tiene razón , no es verdad. El Partido Popular ha dicho con toda claridad donde se posiciona el PP, ha dicho que no le parece bien los insultos a Milei y que tampoco está de acuerdo con lo que ha dicho Abascal".

“Creo que a Milei no le ha sobrado, sino que le ha faltado decir la palabra de presuntamente corrupta porque no se puede llamar corrupto a nadie que no haya sido corrupto. Es verdad que está investigada, pero no puede decir que eso atenta a la dignidad de España. No me parece motivo para conflicto democrático”, detalla Aguirre.