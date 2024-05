García-Margallo, sobre el Estado de Palestina: "Lo deseable hubiese sido que se aprobara por todo el gobierno"

"La solución de los dos estados es la única posible, porque la única alternativa no es posible, se produciría un empate que iría decantándose a favor de los árabes y obligaría a Israel a establecer un estado de apartheid, como tuvo Sudáfrica, y eso ahora es intolerable", explica Margallo.

"Lo deseable hubiese sido que se hiciera como los países democráticos , aprobado por todo el gobierno, no por la oposición por parte del gobierno. Que se hubiese debatido en las cortes y que hubiese contado con el consenso del partido de la oposición para que la decisión fuese estable en el tiempo", detalla el exministro.

"No ha ocurrido así, hemos oído las declaraciones por parte del gobierno que afirman que no se ha llegado a lo que se quería llegar y sobre todo es contradictorio con otras políticas exteriores del gobierno. La pregunta es ¿Por qué este entusiasmo ahora por la humilde determinación del pueblo palestino? Hace muy poco tiempo se negó el derecho a la doble determinación del derecho saharaui", asegura García-Margallo.

"Las consecuencias no las sabemos, el problema no es tanto el reconocimiento de los dos estados, se reconocieron ya en septiembre de 2011 y hubo proposición de no ley que fue redactada por el PP, pero la firmó el PSOE como signo de unidad", comenta el exministro.