Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia: "Soy el mayor crítico de la amnistía, pero lo de ayer fue bochornoso"

Sobre el motivo por el que este recurso ha sido anunciado por Isabel Díaz Ayuso y no por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, Fernando López Miras ha explicado: "Feijóo ha hablado numerosas veces de que el PP va a liderar todas las ofensivas contra esta ley de la vergüenza, una ley redactada por un fugado de la justicia. Creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid se hizo eco de una cuestión de la que ya hemos hablado muchas veces y por eso no le doy más importancia".

Además, el presidente de la Región de Murcia ha hablado de los momentos de tensión que se vivieron en la sesión del Congreso durante la aprobación de la ley de Amnistía: "Luego nos sorprendemos cuando la ciudadanía dice que los políticos son el principal problema del país. Nadie que respete las instituciones del Estado puede estar de acuerdo con lo que se vivió allí. Merece una profunda reflexión todo esto y a mí no me gusta nadie. Estas no son formas y se pierde toda la razón", ha asegurado.