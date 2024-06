José Luis Martínez-Almeida: "Si el PSOE pierde las elecciones europeas, Sánchez tiene que convocar generales"

La broma de Ana Terradillos a Martínez-Almeida sobre sus futuros gemelos: "¿Ya los ha encargado?"

Horas después de que José Luis Martínez-Almeida, acompañado por su mujer y miembros del equipo de Gobierno y representantes de los grupos municipales, recibiese en el Palacio de Cibeles a jugadores y equipos técnico y directivo del Real Madrid Club de Fútbol por su nuevo título de campeón de la UEFA Champions League 2024, el alcalde de Madrid ha acudido en directo a 'La mirada crítica' para hablar de los temas de la candente actualidad política que sacuden nuestro país.

Lo primero a lo que ha respondido Martínez- Almeida ha sido al recurso de anticonstitucionalidad que el PP va a presentar ante la ley de Amnistía: "Como no sabemos cuándo van a publicarlo EN el BOE, no podemos preparar el recurso. Sabemos que van a hacerlo después de las elecciones de Europa, pero no cuándo. Si es tan importante y se sienten orgullosos de esta ley, por qué retrasan su publicación y no acudió Pedro Sánchez al debate", ha respondido.

Después de que Page, presidente de Castilla-La Mancha, se sume a las comunidades del PP para iniciar los trámites para recurrir la amnistía al Constitucional, Martínez-Almeida ha explicado: "Me alegra que Paje interponga ese recurso de inconstitucionalidad, pero me habría alegrado más que hubiese dicho que no se podía votar a favor, pero lo que es cierto es que lo presidentes de Comunidades Autónomas hacen lo correcto".

Sobre si su partido estaría dispuesto a votar una moción de censura junto a Junts, el alcalde de Madrid ha sido claro: "Se han accedido a los indultos, a la amnistía, Junts tiró el primer texto de la ley de amnistía hasta conseguir lo que querían. Ahora quieren el referéndum y si a Pedro Sánchez le conviene para seguir en el poder, lo conseguirá. Sánchez siempre ha cedido y Puigdemont ha ganado. Este gobierno no tiene capacidad legislativa no presupuestaria de gobernar y lo más razonable es que Pedro Sánchez convoque elecciones generales si pierde las europeas".

Sobre si el PP está 'condenado' a entenderse con VOX, Martínez-Almeida ha sido claro: "Estamos condenados a entendernos con los españoles. Todo el mundo habla de nosotros, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es entendernos con los españoles en la situación más difícil que hemos vivido durante toda la democracia. Estoy convencido de que nos proclamaremos ganadores de las elecciones europeas del próximo domingo y así lo dicen todas las encuestas".

Sobre la investigación a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, el alcalde de Madrid ha sido crítico: "¿Nos parece bien a los españoles que la mujer del presidente de España se reúna con el presidente de Indra y consiga que se le haga un máster y lo registre a su nombre? la cuestión está si en términos éticos es correcto lo que ha hecho ¿Qué habría pasado si esto lo hubiese hecho la mujer del presidente del PP? Estoy seguro de que el PP estaría pidiendo la dimisión de Alberto Núñez Feijóo".

Además, el alcalde ha defendido la defensa de Isabel Díaz Ayuso a su pareja: "Quien se ha mojado mucho atacando a un particular ha sido el gobierno de España. Su pareja no tiene ningún tipo de relación con la comunidad de Madrid y todas las responsabilidades que se le piden quedan al margen de su pareja. Entiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, harta de lo que ha pasado, diga que hasta aquí hemos llegado. A diferencia de Begoña Gómez, en el Ayuntamiento no hay nadie incriminado".

Sobre la Ley de vivienda y el problema que hay en nuestro país con este tema, José Luis Martínez-Almeida ha dejado clara la preocupación de su partido con uno de los problemas principales que existen en nuestro país: "Es un problema muy grave y uno de esos problemas en el que todos los partidos nos ponemos de acuerdo en un punto de partida, aunque no en sus soluciones. Somos conscientes de este problema y estamos poniendo en marcha cosas que esperemos que puedan solucionarlo. No estamos de acuerdo con la ley de vivienda y lo que hay que hacer es adoptar medidas para que esto se solucione.

Para terminar, el alcalde de Madrid ha hablado de las críticas por ruido que los vecinos han lanzado sobre el estadio Santiago Bernabéu después de los últimos concierto: "El Real Madrid está actuando para solucionarlo. También hay que dejar claro que no van a tener conciertos todos los días, serán unos veinte al año".