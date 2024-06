Revilla, sobre la posible moción de censura de Feijóo: "Ha adelantado algo que va a ser realidad, veremos gobierno del PP y Junts"

"Me tiene perplejo Sánchez y no me sorprende nada. Probablemente, Feijóo ha metido la pata en decirlo ahora, pero en su cabeza está gobernar España con él, son ideológicamente lo mismo, no va a haber discrepancias como las hay ahora en Podemos con Sumar y PSOE, tiene los mismos planteamientos", analiza el expresidente de Cantabria.