Esther Palomera, a Esperanza Aguirre: "No estás legitimada para dar lecciones de ejemplaridad en la vida pública"

Esperanza Aguirre interviene en directo en ‘La mirada crítica’ para opinar sobre el caso Begoña Gómez, por el cual se está investigando a la mujer del presidente del Gobierno. La expresidenta de la Comunidad de Madrid considera que Begoña está siendo investigada , pero no está imputada. Aboga la presunción de inocencia, pero no duda en atacar a Pedro Sánchez y en comparar esta causa con otras del pasado del PP. Esther Palomera se pronuncia al respecto.

“Hay políticos que pueden dar más lecciones de ejemplaridad que otros y a mí escuchar a Esperanza Aguirre dar lecciones en la vida pública habiendo tenido en su gobierno, nombrados por ellos, a dos vicepresidentes en prisión , a un consejero y a dos veintidós imputados, se me abren las carnes. Hay quien no está legitimado para dar lecciones de ejemplaridad en la vida pública y, desde mi punto de vista, Esperanza Aguirre es una de ellas”, son las palabras de Palomera.

Aguirre vuelve a conectar en directo con el programa para responder a la colaboradora de ‘La mirada crítica’: “A mí ni siquiera me han abierto juicio. No me han tenido que absolver, es que no han encontrado, ninguno de los jueces, causa contra mí”, son las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.