Las críticas al CIS tras sus fallos en las encuestas: "El señor Tezanos batió un nuevo récord, ha sido el peor instituto de España y de Europa"

"El señor Tezanos batió un nuevo récord, no sólo fue el peor instituto una vez más en España, sino que lo fue en toda Europa. En 27 países acertó plenamente lo que iba a pasar el domingo y aquí en España casi la mayoría, por no decir todos los institutos independientes anticiparon y en concreto tres, demostrando que los españoles no mienten", detalla Michavila.