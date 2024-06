Miguel Ángel Revilla, sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial: "Algo tendrán que hacer los que gobiernan para que cambien cuando les toca"

Sobre la probable condonación de la deuda de Cataluña, Revilla ha analizado: "Uno de los peligros que se avecina es que yo no me imagino posibilidad de articular unos presupuestos en España . Cuando lleguen las horas de pactar las cuentas, va a ser igual que un mercado Persa. Eso me preocupa porque las Comunidades Autónomas que no tienen posibilidad de presión, algo que me parece lamentable, se van a quedar si porción de tarta y va a crear una desigualdad importante".