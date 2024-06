Tellado, del PP, tras la renuncia de Illa a la investidura: "Si Sánchez tiene que sacrificarle para garantizar su continuidad en el Gobierno, lo hará"

“A Illa se le estaba poniendo cara de embajador porque no tengo duda de que si Pedro Sánchez para garantizar su continuidad al frente del gobierno tiene que sacrificar a Illa lo hará. En estos momentos nada está decidido, el PSOE trata de comprar la investidura de Illa por 15.000 millones de euros, una vez más vemos comprar votos rompiendo el criterio de igualdad", asegura Tellado.

"El problema es Sánchez, que antepone su interés particular por encima del general, nada indica que vaya a hacer algo distinto. El modelo de financiación actual es de Zapatero, que no satisface ni a Cataluña, desatiende las necesidades de todas las comunidades autónomas y defendemos que se financien en función de su singularidad, pero no se le puede dar a Cataluña lo que los independentistas exigen a cambio de que Sánchez se mantenga en la Moncloa", comenta el portavoz del PP.