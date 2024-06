Pilar Alegría quería hacer como si no pasaba nada... pero tuvo que parar la entrevista y confesar a Ana Terradillos lo que estaba ocurriendo: "Perdón, es que está pasando por aquí una avispa". La presentadora le responde rápidamente: "¡Que no le pique! ¡Que no le pique! A ver si la vamos a liar y salimos usted y yo en todos los virales". La ministra, que no puede contener la risa, comenta: "¿Te imaginas? Esto se nos hacía viral rápidamente, efectivamente".