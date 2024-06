José María Macías, nuevo miembro del TC: "Los jueces elegirán el nombramiento de nuevos jueces de forma directa y sin intermediaros"

"Lo que sí veo, creo que tiene alguna confusión, que estaría encantado de aclararle de lo que es una puerta giratoria. Yo jamás he girado en las puertas, me fui de la carrera judicial hace 19 años y no he vuelto a ellas, volver sí lo sería. Dede entonces he desempeñado una actividad provada que ha sido muy satisfactoria. Ahora se me ha llamado para otro desempeño que he aceptado llevar adelante, pero girar no he girado, siempre he decidido mirar hacia delante.