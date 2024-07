El audio de Luis de la Fuente horas antes de la gran semifinal de España-Francia: "Estamos tranquilos, con mucha ilusión y fuerza"

Luis de la Fuente: "Estoy emocionado de todas las muestras de afecto que estoy recibiendo"

Entrenador de España: "Seguiremos caminando en esta dirección para siempre dejar a España donde le corresponde"

Ana Terradillos se 'moja' en la porra del equipo de 'La mirada crítica' para el Partido de España-Francia

Roberto Gómez, periodista deportivo, muestra en ‘La mirada crítica’ un audio de Luis de la Fuente que le ha enviado a tan solo unas horas de que comience el partido de España contra Francia y que determinará quién pasa a la final de la Eurocopa 2024.

“Se nota el buen rollo que hay entre los jugadores y el que transmite Luis de la Fuente, que yo creo que es la gran sorpresa de este Europeo. Me ha mandado hace unos instantes un audio Luis: “Roberto, muchas gracias por todo, estoy emocionado de todas las muestras de afecto que estoy recibiendo y las que me envías son de ponerme la carne de gallina. Estamos muy tranquilos, con mucha ilusión, con mucha fuerza y vamos a ir con todo para intentar superar este importante compromiso", ha comentado.

Además, Gómez continua enseñando el audio que ha enviado el seleccionador y entrador de España: "Estamos preparados, en lo físico y en lo mental. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, es nuestro trabajo y lo vamos a hacer bien. En cualquiera de los casos, suceda lo que suceda, estaremos orgullosos de un grupo de jugadores, de un equipo con todas las letras y que seguiremos caminando en esta dirección para siempre dejar a España donde le corresponde".

España se juega el pase a la gran final en Berlín en la Eurocopa, tras esa victoria contra Alemania y Ana Terradillos pide en ‘La mirada crítica’ a sus colaboradores que hagan una porra sobre lo que creen que serán los resultados.

España roza la final de la Eurocopa para repetir lo sucedido en 2008, este año nos desplazamos hasta Francia, otra de las grandes candidatas a ganar ese título en esta semifinal tan decisiva. Después de las cinco victorias que lleva la selección española, Luis de la Fuente demuestra esa confianza que el equipo tiene en él.

Ana Terradillos emocionada ante este acontecimiento y después de entrevistar a José Ramón de la Morena, se arriesga a decir que en el partido de esta noche el resultado será: "Yo creo que un 2-1", tras esto, no duda en preguntar a sus tertulianos e incluso a las personas de detrás de cámara cuáles consideran que serán los resultados, Javier Casqueiro apuesta por el 2-1, Esther Palomera añade: “el 2-1 lo dije la semana pasada y ganamos…apuesto por el 3-1”.

José María Olmo: "Me quedo con el 1-0 en el último minuto, me vale con ese resultado"

En cambio, José María Olmo no apuesta por resultados más altos y se queda en el 1-0 en el último minuto, me vale así”, a lo que Terradillos añade: “Eso me sabe a poco”. Dani Fernández se la juega y posta por el 4-0, “tú sí que eres un chulo, Dani” le comenta la presentadora.

Javier Clemente, exseleccionador, comparece en el directo de ‘La mirada crítica’ un día antes de que España se enfrente a Francia en semifinal de la Eurocopa, para comentar por qué no le gustaba el equipo de la selección española

“Yo dije que no siempre me gusta cuando juega la selección porque hay un tipo de fútbol que me gusta y otros no. El seleccionador tiene que hacer lo que le gusta, a mí en la mayoría de los partidos creo que han estado fantásticos", comenta el exseleccionador.

"Para mañana lo veo bien, siempre tengo esperanzas, pero yo cruzo la frontera y Francia aseguran que van a ganar ellos, al final son 11 muy buenos jugadores contra otros 11 que igual el que gane de los dos es el que tenga un día canalla. En el fútbol se juega con los pies, para chutar a gol…como no estés bien colocado la tiras fuera", detalla Clemente.

"Creo que a Luis cuando le nombraron seleccionador le pusieron a parir y ahora, que las cosas van bien pues le alagan, pero si mañana perdemos, volverán a lo mismo. Por título el mejor fue Vicente del Bosque, pero el día que perdieron le dijeron que estaba acabado y que se fuera, a Luis Aragonés, antes del Europeo le dijeron que tenía mal carácter y que no valía para nada y al quedar ganador…estos que le pidieron que se fuera le dijeron que se quedara, así es el fútbol", asegura Clemente.

Miguel Merino, padre de Mikel Merino, comparece en el directo de ‘La mirada crítica’, después de que su hijo celebrara el gol que en 1991 marcó él en el mismo estadio.

“Estamos disfrutándolo, lo que vivimos nosotros no nos lo quita nadie. Hay mucha casualidad, se han juntado los astros, pero sí que es verdad que tu hijo salga futbolista, sea de este nivel para poder jugar en el mismo estadio y marque este gol tan importante, es una casualidad super especial”, explica Miguel Merino.