José Manuel Albares, tras el asilo del opositor venezolano a España: "No ha habido negociación política entre nuestro país y Venezuela"

Desde China, Pekín, y por videollamada, Albares ha negado cualquier tipo de contrapartida en la operación de asilo político para el líder de la opositor venezolano : "En absoluto. No dejo de escuchar mentiras y bulos sobre la oposición del Gobierno. No ha habido ningún tipo de negociación política ni hay ninguna contrapartida a la salida de Edmundo González de Caracas y su llegada a Madrid. Los únicos contactos que ha habido para que pueda aterrizar un avión de las Fuerzas Armadas Españolas en Caracas hay que pedir un permiso de sobrevuelo y aterrizaje y tener ciertas garantías", ha asegurado.

"La posición de España no ha variado ni va a variar con Edmundo González en Madrid o en Caracas . Lo único que nos ha guiado ha sido su voluntad y la única conversación que he tenido ha sido con él cuando una persona de mi equipo me comunicó oficialmente su deseo de venir a España. Dada la gravedad de darle derecho de asilo a una persona, hablé con él y me trasladó su deseo", ha continuado explicando.

Sobre si España va a reconocer ahora la victoria de Edmundo González en las elecciones venezolanas, ha asegurado que la posición de España "no variará": "Esta decisión se ha tomado conjuntamente con los otros 26 países de la Unión Europea. Dado que las actas no se van a poder entregar y no se va a poder verificar el resultado electoral, no vamos a reconocer una supuesta victoria. Hubo mucho debate en la mesa de si reconocer o no la victoria de Edmundo González y muchos de mis colegas hablaban de lo que pasó con Juan Guaidó. Lo que se habló fue de que no sucediese lo mismo y dar los pasos que ayudasen a ese diálogo y a esa negociación".