Emiliano García-Page: "Si la amnistía fuera buena, la habríamos planteado en campaña"

Cuando le han preguntado si cree que su partido le da por perdido , ha sido claro: "Darme por perdido creo que es demasiado contundente, pero creo que tienen una idea bastante precisa de lo que pienso. Estoy deseando poder tener tiempo para hablar con Sánchez. Al día siguiente de las elecciones generales ya le dije que quería hablar con él tranquilamente y me parece estupendo poder hacerlo. Yo nunca renuncia a poder disuadir no solo la presidente del Gobierno, a cualquier interlocutor.

García-Page se ha mostrado muy crítico con la posición y el papel que está haciendo el PP: "No sé si molestarme o decir que afirmaciones como esta son las que hacen que el PP esté en la oposición. Son fábricas de alimentar el voto del PSOE y se lo agradezco. No están en el sueldo de Moncloa pero lo puede parecer porque son una fábrica electoral para el PSOE. Los que mordimos apoyando que Rajoy fuese presidente para evitar los independistas, ni agradecidos ni pagados porque recibimos los mismos insultos que Pedro Sánchez. Ellos lo que quieren es desalojar al PSOE, pero en realidad no tengo ni tan claro que si se tratase de gobernar ellos no hiciesen lo mismo. Mi motivación no es la de desalojar al gobierno, es la de alzar mi voz en lo que creo que es una gran mayoría en mi tierra.