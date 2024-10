El enfrentamiento entre Eduardo Inda y Esther Palomeras por los audios del emérito: "No seas mala compañera ni envidiosilla"

Esther Palomeras ha dado su opinión en 'La mirada crítica', la cual no le ha gustado mucho a su compañero de plató: "No sabemos con certeza quién hizo que esto no se supiese y tampoco la implicación de don Juan Carlos en el Golpe de Estado. Estos audios ya se conocían y se habían escuchado en muchas redacciones". Ante estas declaraciones, Inda ha reaccionado: "¿Qué ya se conocían? No había salido ni uno... Dime quién los publicó y cuándo. Lo que hay que escuchar, es de risa".

Palomeras ha defendido su postura: "Se decidió que estos audios no se publicasen y ahora lo que pasa es que interesa que se publiquen porque hay un hijo mezquino y descerebrado que ha decidido hacer negocio con todo esto. Hay que darle bombo porque utilizar a como fuente irrefutable de autoridad como ha hecho Chicote a mí me parece un despropósito".

Cuando Ana Terradillos le ha preguntado si ella no los hubiese publicado, la colaboradora ha dicho: "Yo los hubiese publicado si los hubiese tenido en mi mano, cuando los hubiese tenido. Yo no lo habría tapado o guardado en un cajón hasta que ha interesado sacarlos".

Inda se ha mostrado crítica con su compañera, a la que ha acusado de "envidiosa": "La envidia es mala consejera en la vida. Estos audios no han salido nunca, no seas mala compañera ni envidiosilla porque la envidia te degrada personalmente y no te la recomiendo. Los audios igual han salido ahora porque alguien quiere contrarrestar sus memorias. A mí me han llegado y los he dado en el acto", ha dicho.